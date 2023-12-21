بعد توقف لسنوات.. طائرة للخطوط الجوية الجزائرية تحط على أرض مطار بيروت

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وصلت الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية قادمة من مطار هواري بو مدين، وهي الطائرة الاولى للخطوط الجوية الجزائرية التي تستأنف رحلاتها الى لبنان بعد توقف لسنوات عدة.وكان في استقبالها على أرض المطار وزير الاشغال العامة الدكتور علي حمية، وسفير الجزائر لدى لبنان رشيد بلباقي، والنائب قاسم هاشم والمدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن.