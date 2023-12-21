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لبنان

وزير الدفاع لنظيرته الهولندية: لا استقرار في المنطقة من دون حل عادل

Lebanon 24
21-12-2023 | 08:15
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التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم  قبل ظهر اليوم في مكتبه في اليرزة، وزيرة دفاع هولندا كايسا أولونغرين Kajsa Ollongren والوفد المرافق ، بحضور سفير هولندا في لبنان هانس بيتر فاندير وود Hans Peter Van Der Woude ، وتم البحث في تطورات الأوضاع في جنوب لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما في المجال العسكري.

 

وشددت الوزيرة أولونغرين على" ضرورة خفض التصعيد في غزة وأهمية دور المجتمع الدولي في ايجاد حل للنزاع على قاعدة حل الدولتين".

 

واذ لفتت الى "العلاقات المميزة بين لبنان وهولندا"، املت في "تعزيزها وترجمتها باتفاقات ثنائية بين البلدين والجيشين."

 

بدوره اكد وزير الدفاع" اهمية تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة البلدين والجيشين".

 

 وشدد الوزير سليم على ان "لبنان يلتزم القرارات الدولية ولم يخرق يوما سيادة اي دولة، في وقت يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته اليومية على لبنان".

 

واكد وزير الدفاع ان "السلام والإستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتحققا من دون السلام العادل والشامل والتزام مندرجات القرارات الدولية ذات الصلة "، لافتا الى ان" استمرار الحرب على غزة والاعتداءات على جنوب لبنان يفاقمان الوضع العسكري ويزيدان من تعقيدات الحل السياسي".

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