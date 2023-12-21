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لبنان

اجتماع في السرايا بين ميقاتي ووزير الدفاع

Lebanon 24
21-12-2023 | 08:13
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا وزير الدفاع الوطني موريس سليم بحضور وزير الثقافة محمد وسام المرتضى.
 
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