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لبنان

إتفاقية تعاون بين جامعة الحكمة ومؤسسة عادل متني للسلامة المرورية.. ما هدفها؟

Lebanon 24
21-12-2023 | 08:21
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وقعت جامعة الحكمة ممثلة برئيسها البروفسور جورج نعمة إتفاقية تعاون مع مؤسسة عادل متني للسلامة المرورية "AMF" ممثلة برئيسها جورج متني تهدف إلى إرساء برنامج تعليمي تطبيقي من ضمن نشاطات مركز التدريب المستمر المستحدث في الجامعة لتنشئة الطلاب حول مفهوم القيادة الإحترازية "Defensive Driving Basis DDB". وهي خطوة أولى من نوعها في مؤسسة جامعية في لبنان والشرق الأوسط وتأتي بالتعاون مع شركة Impex الوكيل الحصري لشركتي شفروليه وكاديلاك في لبنان.
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ولفت البروفسور نعمة إلى أن "اتفاقية التعاون تأتي من ضمن مهمة الجامعة في خدمة المجتمع إلى جانب مهمتيها الأساسيتين في التعليم والبحث العلمي." وشدد على أهمية نشر الوعي وتثقيف الطلاب على السلامة المرورية ما يشكل قيمة مضافة في سلوكهم اليومي للمحافظة على الحياة.

بدوره قدم جورج متني عرضًا تقنيًا عن أهداف مؤسسة عادل متني للسلامة المرورية وأوضح أن غالبية الذين يتعرضون للحوادث القاتلة في لبنان هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر وخمسة وعشرين عامًا، ما يجعل البرنامج التدريبي حاجة ماسة للطلاب الجامعيين. وقال: "إن إنقاذ الشباب من حوادث السير أمر ضروري والبدء بهذه المسيرة الطويلة من خلال التعاون مع جامعة الحكمة هو بالنسبة إلى مؤسستنا إنجاز رائع!".
 
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