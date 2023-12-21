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لبنان

لقاء وزير الزراعة مع الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية

Lebanon 24
21-12-2023 | 08:33
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استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه في الوزارة، الامينة العامة لمجلس البحوث العلمية الدكتورة تمارة الزين، وجرى البحث في الملفات الزراعية عامة، وخصوصا في كل ما يتعلق بالامن الغذائي وسلامة الغذاء ودور المجلس وسبل دعم الاستزراع السمكي.

 

واكدت الزين "ضرورة الاستثمار في الشواطئ اللبنانية وبقائها نظيفة ومتطابقة مع المواصفات الصحية المطلوبة عالمياً من خلال ممارسات بيئية تراعي الشروط المطلوب تطبيقها على الشواطئ للحفاظ على التنوع البيئي والثروة السمكية التي يمكن ان تؤمن 40 الف فرصة عمل في حال تم الاستثمار في القطاع بشكل دقيق على مستوى الاستزراع البحري او النهري".

 

بدوره، أكد الوزير الحاج حسن "الشراكة الفاعله بين المؤسسات المتخصصة والوزارت"، مرحبا "بكل تعاون يفضي الى رؤية موحدة لكل القطاعات المنتجة.

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