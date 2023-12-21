أُوقف بالجرم المشهود أثناء قيامه بسرقة دراجة نارية!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

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"في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات سرقة الدّراجات الآليّة التي كثُرت في الآونة الأخيرة ضمن عددٍ من مناطق العاصمة بيروت. وبتاريخ 17/12/2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، اشتبهت إحدى دوريات مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، بشخصٍ يقوم بجرّ دراجة آلية نوع "NMAX" حديثة الصنع دون مفتاح في محلة المدينة الرياضية، حيث أوقفته على الفور بالجرم المشهود أثناء قيامه بسرقة الدراجة بعد أن قام بخلع مقودها وجرّها من محلة الكولا، وهو المدعو: م. ن. (مواليد عام 1983، لبناني)بتفتيشه، عُثِرَ بحوزته على/2/غ كريستال ميث داخل مظروفَيْن، غرام كوكايين داخل علبة بلاستيكية، وحبة مخدّرة. كما تبيّن أنه يوجد بحقه خلاصتَي حكم بجرم مخدّرات.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.سُلِّمَت الدراجة إلى مالكها، وأودع الموقوف القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص".