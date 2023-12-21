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لبنان

شاحنة لجمع النفايات هبة إيطالية لبلدية الحلوسية

Lebanon 24
21-12-2023 | 09:10
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سلمت القوة الايطالية العاملة في "اليونيفيل" شاحنة لجمع النفايات لبلدية الحلوسية في قضاء صور.

 

وأفاد بيان ان "قوة المهام المشتركة في القطاع الغربي لليونيفيل، بقيادة اللواء الميكانيكي "Granatieri di Sardegna"، تبرعت بشاحنة مجهزة صناعية للتخلص من النفايات إلى بلدية الحلوسية في قضاء صور".

 

وأضاف البيان :"كان سكان البلدية هم المتلقين الرئيسيين لهذا التبرع، الذي يعد جزءا من مشروع أوسع بكثير من الأنشطة لصالح السكان المحليين التي نفذتها الوحدة الإيطالية بمرور الوقت.

 

فقد حضر الإحتفال الذي نظمته البلدية الى جانب الجنرال جوفاني برافا، السيد علي صفي الدين والشيخ حمد ونائب رئيس اتحاد بلديات صور السيد حسن حمود ورئيس بلدية الحلوسية السيد علي المحمود. 

 

وسلط قائد قوة المهام المشتركة في القطاع الغربي لليونيفيل العميد جوفاني برافا موزيكورو، الضوء خلال اللقاء على "التزام اليونيفيل بالمساهمة في محاولة الحفاظ على ظروف الأمن والاستقرار التي يمليها القرار 1701، والتي يرافقها دائما اهتمام خاص باحتياجات المجتمعات المحلية، والتي تفاقمت أيضا بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي لا تزال مستمرة في البلاد اليوم".

 

وختم البيان :"تتم الأنشطة التي يتم تنفيذها في منطقة العمليات بالتنسيق ووفقا للتوجيهات الصادرة عن قيادة عمليات القوات المشتركة COVI، وهي القيادة العليا للدفاع، المسؤولة عن تخطيط وتنسيق وتوجيه العمليات العسكرية والتدريبات المشتركة الوطنية والدولية والأنشطة ذات الصلة".

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