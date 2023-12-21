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لبنان

الابيض: ستكون هناك زيادة من تغطية وزارة الصحة للمواطنين

Lebanon 24
21-12-2023 | 09:16
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 استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، وزير الصحة العامة فراس الأبيض، برفقة المستشارين الشيخ باسم غانم والدكتورة نادين هلال ورئيسة دائرة الإحصاءات الصحية في الوزارة هيلدا حرب.
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وجرى التداول خلال اللقاء بالواقع الصحي العام في لبنان في ظل الظروف الراهنة، والدور الذي تضطلع به الوزارة بهذا الخصوص، حيث اطلع وزير الصحة شيخ العقل على الخطط التي تقوم بها الوزارة من اجل تطوير التقديمات الصحية للمواطنين.

وبعد اللقاء، قال الأبيض: "زرنا هذه الدار الكريمة والتقينا سماحة شيخ العقل وكان حديث عن الأمور الأساسية التي تهم المواطن لا سيما الهموم الصحية، والصحة حق، ونعلم انه في موضوعي الاستشفاء والدواء هناك هواجس لدى المواطنين. وسماحته لديه اطلاع دقيق على الأوضاع الصحية ولديه تساؤلات حول الدور الذي تقوم به الوزارة والدولة تجاه المواطنين".

اضاف: "كان هناك عرض كامل للقطاع وطرق معالجة وجود مرضى على أبواب المستشفيات وتأمين الدواء ودور مراكز الرعاية الأولية وغيرها. الجميع يعلم الظروف المالية الخاصة التي تواجه البلد وتنعكس على أداء الكثير من الوزارات وانما الموضوع الأساسي وجود حلول لبعض الأمور ومنها الاستشفاء، ومع الموازنة التي تُناقش اليوم في مجلس النواب نتوقع مع الزيادة التي أتت لوزارة الصحة ستكون هناك زيادة من تغطية الوزارة للمواطنين، وفي موضوع الرعاية الأولية هناك الى جانب الادوية التي تقدمها الوزارة هناك مشروع دعم من البنك الدولي، وفي موضوع الدواء ثمة تساؤل عن وقف الدعم والدواء للسرطان الخ".

وتابع: "كذلك الدعم ما زال مستمرا والوزارة تعمل مع الجهات المالية في الدولة حول كيفية توجيه الدعم واستخدامه لاستكمال تأمين الادوية للمواطن. وتوجيهات سماحته كانت واضحة والتي نعمل عليها ونحن دائما نضع صحة المواطن ومصلحة المجتمع بالدرجة الأولى وتأمين الموارد للقيام بواجباتنا".
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