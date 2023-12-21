أوتيل ديو يحصل على الشهادة الأوروبية المعتمدة لعلاج سرطان المبيض

أعلن قسم الجراحة النسائية في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، الذي يترأسه البروفيسور دافيد عطالله عن الحصول على الشهادة المعتمدة من قبل الجمعية الأوروبية للأورام النسائية (ESGO)، واعتماده كأول مركز لجراحة سرطان المبيض المتقدم في الشرق الأوسط".

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وبحسب بيان لقسم الجراحة في المستشفة، فإن هذا الإنجاز الفريد من نوعه يعجز يعكس التفاني والخبرة والتميز في تقديم الرعاية الصحية".



أضاف البيان :"إن هذا الاعتماد لمدة خمس سنوات، هو خير دليل على جودة الرعاية التي يقدمها فريق مستشفى أوتيل ديو لمرضى سرطان المبيض، كما هو اعتراف مستحق للجهود المبذولة في توفير متابعة طبية ذات جودة عالية وتحقيق نجاحات مهمة في مجال طب النساء السرطاني".



وأعرب البروفيسور دافيد عطالله عن امتنانه لجميع الأشخاص الذين ساهموا في هذا النجاح، قائلاً: "إن الشهادة التي حصلنا عليها تعكس دعم الفريق بأكمله، وهو ما سمح لنا بالتطور والنمو داخل هذا المستشفى".



من جانبه، أعرب رئيس جامعة القديس يوسف ورئيس المجلس الإداري للمستشفى البروفيسور سليم دكا ، عن خالص التهاني والتقدير للبروفيسور دافيد عطالله ولفريقه الرائع على "خبراتهم المتميزة وتفانيهم المثالي"، وقال: "إن التميز والجودة لا يقتصران على هذه الشهادة العالمية فحسب، بل هما تجسيد للتواضع الحقيقي. فهذه الشهادة تمثل قيمة ثمينة للمستشفى، إنها خير عام يتجاوز المصلحة الشخصية".