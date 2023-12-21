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لبنان

"شائعات مفبركة".. عون نفى توجيه رسالة إلى نصرالله

Lebanon 24
21-12-2023 | 10:00
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 نفى المكتب الإعلامي للرئيس العماد ميشال عون، في بيان "الأخبار الصحافية المتداولة عن رسالة مزعومة قيل ان الرئيس عون وجّهها إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ما يتعلق بالتمديد لقائد الجيش، ويضعها في سياق الشائعات المفبركة التي لا أساس لها من الصحة".
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