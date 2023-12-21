"شائعات مفبركة".. عون نفى توجيه رسالة إلى نصرالله

نفى المكتب الإعلامي للرئيس العماد ميشال عون، في بيان "الأخبار الصحافية المتداولة عن رسالة مزعومة قيل ان الرئيس عون وجّهها إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ما يتعلق بالتمديد لقائد الجيش، ويضعها في سياق الشائعات المفبركة التي لا أساس لها من الصحة".

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