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لبنان

إجتماع مالي في السرايا برئاسة ميقاتي.. هذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
21-12-2023 | 10:57
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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا ماليا عصر اليوم في السرايا ضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المال يوسف خليل، حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
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وتم خلال الاجتماع تقييم الاوضاع النقدية والمالية مع نهاية العام.

كما رأس رئيس الحكومة إجتماعا ضم وزير المال يوسف خليل ووزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض والمدير العام للمالية جورج معراوي.

وأوضح الوزير الأبيض أن البحث تركز على موضوع إستدامة تأمين أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية وتم الإتفاق على حلول تضمن توفير الأموال اللازمة لذلك. وطمأن الدكتور الأبيض المرضى مؤكدًا أن الآلية الجاري البحث فيها ستؤمن الأدوية بشكل مستمر ومن دون أي انقطاع.
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