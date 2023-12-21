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لبنان

العدوّ قصف منزله... شهيد جديد في جنوب لبنان هذا إسمه

Lebanon 24
21-12-2023 | 11:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إستشهاد حسين نمر، من عيتا الشعب.
 
 
وكانت مسيّرة إسرائيليّة أغارت على منزل نمر في عيتا الشعب.
 
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عيتا الشعب

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