قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنّ "منطقة الجنوب اللبناني منطقة قتال، وستبقى كذلك، طالما يُواصل "حزب الله" الانتشار فيها ويعتدي انطلاقا منها".



وأضاف: "منذ بداية الحرب يُواصل "حزب الله" جرّ لبنان وسكان جنوب لبنان إلى منزلقات خطيرة".

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