بيان مهمّ من "المالية" بشأن ضريبة الدخل.. هذا ما جاء فيه

أعلنت وزارة المالية عن آلية تقديم التصريح الشخصي لضريبة الدخل "النموذج ف1" عبر النظام الضريبي الالكتروني.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "يهم وزارة المالية أن تعلم المكلفين المعنيين بالتصريح الشخصي لضريبة الدخل بما يلي:
1- ضرورة تعبئة طلب التسجيل الإلكتروني في مهلة أقصاها 31/01/2024، إما مباشرة أو من خلال أحد خبراء المحاسبة المجازين، أو من خلال أي وكيل قانوني آخر.
2- ان الآلية التي يتوجب عليهم اعتمادها لتقديم التصريح الشخصي لضريبة الدخل عبر النظام الضريبي الإلكتروني هي التالية:
أولاً: على المكلف أو خبير المحاسبة الدخول إلى موقع وزارة المالية (eservices.finance.gov.lb) والولوج إلى الصفحة الضريبية والنقر على خدمة النظام الضريبي الإلكتروني، وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل "طلب تسجيل شخص حقيقي" وإرساله إلكترونياً.
ثانياً: يتم تقديم "التعهد" و"المستندات المطلوبة" من قبل المكلف شخصياً أو من يفوضه رسمياً لاستلام المفاتيح الإلكترونية لدى الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل حسب منطقة التكليف، أو لدى دائرة خدمات ومعلومات المكلفين المركزية مبنى وزارة المالية- كورنيش النهر.
ثالثاً: المستندات المطلوبة:
نموذج التعهد الموضوع على موقع وزارة المالية الإلكتروني موقع من صاحب المؤسسة الفردية/المهنة الحرة/ أو من الشريك في شركات الأشخاص.
صورة عن هويته.
نسخة عن شهادة تسجيل المؤسسة لدى السجل التجاري في حال كانت المؤسسة مسجلة في ذلك السجل.
نسخة عن مستند التفويض الرسمي المعطى لخبير المحاسبة المجاز لتقديم المستندات المطلوبة واستلام المفاتيح الإلكترونية.
نسخة عن بطاقة انتساب الخبير إلى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.
رابعاً: تمنح الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل استناداً لمنطقة التكليف، أو دائرة خدمات ومعلومات المكلفين المركزية المستخدِم المفاتيح الشخصية الإلكترونية (e-Pin) التي تخوله الولوج إلى النظام الضريبي الإلكتروني.
خامساً: يقوم المستخدِم بتعبئة نموذج التصريح الوارد في الصفحة المخصصـة للتصاريح ويرسلها إلكترونيا عبر النظام.
سادساً: فور استلام التصريح من قبل النظام، يتم إرسال إيصال التصريح إلى بريد المستخدِم الالكتروني مبيَناً عليه تاريخ الاستلام."