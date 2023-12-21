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لبنان
مساء اليوم... إشكال وتضارب بآلات حادة
Lebanon 24
21-12-2023
|
11:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فرديّ، في بلدة بزال العكاريّة.
وقد أُصيب م.ع، بعدما ضربه م.م بآلة حادة على رأسه.
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