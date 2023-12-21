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لبنان

"ستارلينك" على طاولة لجنة الإعلام

Lebanon 24
21-12-2023 | 12:03
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عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة اليوم، برئاسة النائب ابراهيم الموسوي، وحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، والنواب أعضاء اللجنة.

وفي بيان، لفتت اللجنة إلى أنها "ناقشت موضوع الاشتراك في ستارلينك لتأمين الاتصالات في حال الطوارئ. كما ناقشت موضوع شبكات الإنترنت المنشأة خلافا للقانون وإجراءات الوزارة في صددها، وكذلك موضوع المناقصات التي أجرتها الوزارة مع بعض شركات الخلوي والتقنيات التي تتعلق بالأجهزة التي تستعملها هذه الشركات. وتم التباحث أيضا في رفض خدمة ستتوليان".
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وتابع البيان: "اللجنة عملت في سبل إيجاد خطة بديلة لهذه الخدمة"، لافتاً إلى أن "رئيس اللجنة بحث مع وزير الاتصالات في سبل تطوير وتحديث شبكات الاتصالات في لبنان، مقارنة مع الدول الأخرى".
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