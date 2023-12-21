سماع صوت إنفجار قويّ... هذه طبيعته

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة إسرائيليّة أغارت على منطقة الشاليهات، في بلدة الخيام الجنوبيّة، ما أدّى إلى دويّ إنفجار قويّ، وصل صداه إلى النبطيّة.

Advertisement