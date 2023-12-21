Advertisement

لبنان

سماع صوت إنفجار قويّ... هذه طبيعته

Lebanon 24
21-12-2023 | 12:15
A-
A+
Doc-P-1143836-638387831784255613.jpg
Doc-P-1143836-638387831784255613.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة إسرائيليّة أغارت على منطقة الشاليهات، في بلدة الخيام الجنوبيّة، ما أدّى إلى دويّ إنفجار قويّ، وصل صداه إلى النبطيّة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارات إسرائيلية على المنطقة الواقعة بين ابل السقي والخيام
lebanon 24
22/12/2023 00:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان24: قصف مدفعي إسرائيلي بين مارون الراس ويارون وغارة إسرائيلية بين كفرشوبا والخيام
lebanon 24
22/12/2023 00:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بأقل من 24 ساعة.. "المعلومات" تكشف هوية قاتل وتوقفه في النبطية
lebanon 24
22/12/2023 00:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي على مرج الخيام
lebanon 24
22/12/2023 00:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الخيام

النبطية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-12-21
17:04 | 2023-12-21
16:39 | 2023-12-21
16:22 | 2023-12-21
14:39 | 2023-12-21
14:38 | 2023-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24