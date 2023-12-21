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لبنان
سماع صوت إنفجارين قويين في الجنوب... وسيارات الإسعاف هرعت إلى المكان على الفور
Lebanon 24
21-12-2023
|
13:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مسيّرة إسرائيليّة، أطلقت صاروخين مساء اليوم، على منطقة خلة فضة، بين بلدتيّ بنت جبيل وعيترون.
وقد سُمع صوت إنفجارين قويين، جراء الصاروخين، وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.
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وعُلم عن إصابة شخص بجروح طفيفة.
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