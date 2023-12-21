سماع صوت إنفجارين قويين في الجنوب... وسيارات الإسعاف هرعت إلى المكان على الفور

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مسيّرة إسرائيليّة، أطلقت صاروخين مساء اليوم، على منطقة خلة فضة، بين بلدتيّ بنت جبيل وعيترون.

وقد سُمع صوت إنفجارين قويين، جراء الصاروخين، وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

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وعُلم عن إصابة شخص بجروح طفيفة.