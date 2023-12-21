Advertisement

لبنان

سماع صوت إنفجارين قويين في الجنوب... وسيارات الإسعاف هرعت إلى المكان على الفور

Lebanon 24
21-12-2023 | 13:16
A-
A+
Doc-P-1143855-638387870701250774.jpg
Doc-P-1143855-638387870701250774.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مسيّرة إسرائيليّة، أطلقت صاروخين مساء اليوم، على منطقة خلة فضة، بين بلدتيّ بنت جبيل وعيترون.
 
وقد سُمع صوت إنفجارين قويين، جراء الصاروخين، وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.
Advertisement
 
وعُلم عن إصابة شخص بجروح طفيفة.
 
 
مواضيع ذات صلة
غارات عنيفة وتحليق لمسيرة اسرائيلية... إليكم آخر تطورات الجنوب!
lebanon 24
22/12/2023 00:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": 3 غارات نفذتها طائرات مسيرة معادية إستهدفت الاطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مارون الراس
lebanon 24
22/12/2023 00:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": احتراق منزل في بلدة بليدا الجنوبية إثر شنّ غارة من مسيرة اسرائيلية عليه من دون وقوع اصابات
lebanon 24
22/12/2023 00:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف اطراف بلدة الطيري وكونين وتحليق للطيران الحربي فوق الجنوب ولطائرات مسيرة فوق الزهراني
lebanon 24
22/12/2023 00:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24

مسيرة

الجنوب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-12-21
17:04 | 2023-12-21
16:39 | 2023-12-21
16:22 | 2023-12-21
14:39 | 2023-12-21
14:38 | 2023-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24