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لبنان

خبر يتعلّق بفواتير الكهرباء... كيف سيتمّ إحتسابها؟

Lebanon 24
21-12-2023 | 13:25
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أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّه إبتداء من شهر أيار 2024، سيتمّ إلغاء إحتساب فواتير الكهرباء على أساس سعر "صيرفة + 20%"، لتُصبح وفق سعر الصرف الرسمي الذي يُحدّده مصرف لبنان.
 
 
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