خبر يتعلّق بفواتير الكهرباء... كيف سيتمّ إحتسابها؟

أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّه إبتداء من شهر أيار 2024، سيتمّ إلغاء إحتساب فواتير الكهرباء على أساس سعر "صيرفة + 20%"، لتُصبح وفق سعر الصرف الرسمي الذي يُحدّده مصرف لبنان.

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