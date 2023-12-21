بالصورة المنخفض الجويّ يقترب من لبنان... وتحذير عاجل من غزارة الأمطار

نشرت صفحة "Lebanon Weather Forecast" عبر "فيسبوك"، خريطة تُظهر إقتراب جبهة الأمطار الأولى، والتي ستبدأ بالتأثير على لبنان خلال الساعات المقبلة.

وأشارت إلى أنّ المُنخفض الجويّ والتيارات الرطبة، تُؤثّر على لبنان بين فجر الجمعة وصباح الأحد، والذروة ستكون بين ظهر الجمعة و ظهر السبت.

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وحذّرت الصفحة من تشكّل السيول بين ظهر الغد الجمعة وظهر يوم السبت، ودعت إلى الإنتباه أثناء سلوك الطرقات الساحلية والجبلية.

ولفتت إلى أنّ سرعة الرياح ستشتد تدريجيا يوم الجمعة، وتُصبح قوية ليل الجمعة-السبت، وصباح السبت لتُلامس 60-70 كلم/س.

وستتساقط الثلوج على الجبال العالية فوق 2100 متر، وقد تلامس 2000-1900 متر.

وقالت الصفحة إنّ الطقس يتحسّن تدريجيا يوم الأحد.