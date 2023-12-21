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لبنان

عون تُعلّق على قرار سجن قردوحي: لن تخيفونا وسنستمر في اعلاء صوت الحق

Lebanon 24
21-12-2023 | 16:22
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علّقت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على صدور قرار بسجن القاضي شادي قردوحي، وكتبت عبر حسابها على منصّة "إكس": "قاض مشهود له بالنزاهة والجدية والعمل يعاقب كالمجرمين مرتكبي الجنايات بالسجن سنة. لماذا لانه اعلى صوت الحق والضمير. ارتكب هفوات! ومن منا لا يركبها، يعاقب كاللصوص لانة تجرأ على أصحاب النفوذ وحماتهم. نطمئنكم بأنكم لن تخيفونا وسنستمر في اعلاء صوت الحق ضد من سرقوا ونهبوا هذا البلد".
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وأضافت عون: "ومع  ايمان بالله العادل القدوس ومع الرجاء المسيحي الذي لا يقهر ساردد مع النبي اشعيا :ان رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلد ،فلا ترتع لان فوق العالي اعلى وهو يلاحظ الجميع".
 
 
 
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