Advertisement

لبنان

تحويلات تُواجه صعوبات

Lebanon 24
21-12-2023 | 17:30
A-
A+
Doc-P-1143910-638388009161763870.png
Doc-P-1143910-638388009161763870.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تواجه بعض التحويلات من الخارج الى لبنان صعوبات في بنوك بلدان تعتبر داعمة للبنان، لأسباب تارة تتعلق بالعقوبات، وتارة بإعادة تقييم الأوضاع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البنك الدولي يتوقع حدوث ركود اقتصادي في لبنان لهذا السبب
lebanon 24
22/12/2023 03:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
البنك الدولي يتحدث عن "شبكة أمان اجتماعي" في لبنان.. ماذا عن حل الأزمة الاقتصادية؟
lebanon 24
22/12/2023 03:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم تصنيف لبنان الائتماني.. وتحذيرات من توسع الازمة الاقتصادية
lebanon 24
22/12/2023 03:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إن التحديات التي نواجهها جراء هذا النزوح تتجاوز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتطال الأمن المجتمعي واهتزاز التركيبة الديمغرافية الحساسة لجهة تجاوز عدد الولادات السورية الولادات اللبنانية وارتفاع نسبة الجريمة واكتظاظ السجون
lebanon 24
22/12/2023 03:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

اقتصاد

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:04 | 2023-12-21
16:39 | 2023-12-21
16:22 | 2023-12-21
14:39 | 2023-12-21
14:38 | 2023-12-21
14:20 | 2023-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24