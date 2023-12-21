تحويلات تُواجه صعوبات

تواجه بعض التحويلات من الخارج الى لبنان صعوبات في بنوك بلدان تعتبر داعمة للبنان، لأسباب تارة تتعلق بالعقوبات، وتارة بإعادة تقييم الأوضاع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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