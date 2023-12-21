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لبنان
72 ألف نازح من الجنوب
Lebanon 24
21-12-2023
|
22:12
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كتبت امال خليل في" الاخبار": وصل عدد النازحين من البلدات الجنوبية جراء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 72436 نازحاً، انتقلت غالبيتهم إلى البلدات الجنوبية الخلفية. وسُجّلت النسبة العليا من النازحين في مدينة صور وبلدات قضائها، يليها قضاء النبطية فبنت جبيل ثم صيدا وبيروت والضاحية الجنوبية. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير مفصّل أمس أن نسبة قليلة (1043 نازحاً) لجأت إلى مراكز الإيواء الـ 14 في صور والزهراني وحاصبيا والنبطية، وأن معظم النازحين يقيمون في شقق خاصة ( 22167 نازحاً). وأُحصي في مدينة النبطية وبلداتها 12578 نازحاً، وفي قضاء صيدا 11618 نازحاً، وفي بيروت 6000 نازح. وكان لافتاً نزوح حوالي 2400 شخص إلى بلدات قضاء بنت جبيل الأقرب إلى خطوط التماس في القطاع الأوسط، كونها أقل كلفة في السكن والمعيشة عن المدن الكبرى. وبحسب التقرير فإن 45% من النازحين نزحوا من بلدات بنت جبيل، و35% من بلدات مرجعيون، و16% من بلدات صور. ولا تزال 50 مدرسة مغلقة على طول الحدود الجنوبية، وقد تسبّب هذا الإغلاق بحرمان 1400 معلم من العمل وسبعة آلاف طالب من تلقّي التعليم. كما أُحصي إقفال ستة مراكز للرعاية الأولية في قضاءَي مرجعيون وبنت جبيل.
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