التوتّر مستمرّ جنوباً... غارات جوية وقصف مدفعي عنيف!

شنت طائرات اسرائيلية غارات على جل العلم في خراج الناقورة ومنطقة اللبونة، واستهدف القصف المدفعي أطراف عيتا الشعب وراميا والقوزح وبيت ليف وجبل بلاط قرب مروحين وطيرحرفا ومنطقة حامول في القطاع الغربي، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

ونفذ الطيران الحربي ثلاث غارات جوية على منطقة اللبونة، كما قصف الجيش الاسرائيلي وسط بلدة رب ثلاثين بين المنازل، دون وقوع اصابات.





وشُغلت صافرات الإنذار في مركز قوات اليونيفيل في الناقورة، كما اطلقت رشقة صاروخية من القطاع الأوسط باتجاه المواقع الاسرائيلية.





وأشارت مندوبة "لبنان 24" الى ان صاروخا اعتراضيا انفجر بأجواء عيتا ورميش.

واستهدف حزب الله، صباح يوم ‏الجمعة، تجمعات لجنود ‏العدو في محيط ثكنة شوميرا، قرية طربيخا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، ‏وحقق إصابات مباشرة.‏



ونقلت قناة "الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إن "حزب الله هو من يحدد وجهة الأمور في الشمال، فهو متى يريد يرفع مستوى التوتر وإطلاق النار، ومتى يريد يخفض ذلك".



وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، تم رصد إطلاق 24 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل.