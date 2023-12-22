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لبنان

ميقاتي التقى الراعي في بكركي

Lebanon 24
22-12-2023 | 01:33
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التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي. 
 
وخلال اللقاء، قال البطريرك الراعي: "من الضروري التحلي بنعمة الصبر في ظل الاخبار التي تطالعنا يوميا وتكبر ككتلة الثلج". 
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