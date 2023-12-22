ميقاتي التقى الراعي في بكركي

التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي.

وخلال اللقاء، قال البطريرك الراعي: "من الضروري التحلي بنعمة الصبر في ظل الاخبار التي تطالعنا يوميا وتكبر ككتلة الثلج".