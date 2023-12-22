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لبنان

إرجاء زيارة رئيسة وزراء ايطاليا للبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-12-2023 | 01:30
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بعدما كانت الدوائر الحكومية المختصة قد انجزت بالتعاون مع السفارة الايطالية في لبنان كل الترتيبات اللازمة لزيارة رئيسة وزراء إيطاليا السيدة جورجيا ميلوني الى بيروت غداً، تم أمس ارجاء الزيارة بسبب اصابة ميلوني بالكورونا. وجرى الاتفاق على موعد جديد للزيارة بعد الاعياد.
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وكانت برنامج الزيارة الرسمية المقررة ولعدة ساعات يتضمن لقاء مع رئيس الحكومة وزيارة للكتيبة الايطالية في "اليونيفيل".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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