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لبنان
هذا ما يجري في اجتماعات لجنة المال
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-12-2023
|
01:45
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كشف مصدر نيابي بعض ما يجري خلال إجتماعات لجنة المال والموازنة،حيث يعمد عدد من النواب من أعضاء اللجنة الى التعاطي بلامبالاة مع المناقشات الجارية للموازنة، فأحياناً لا يحضرون، وأحياناً أخرى يحضرون لمدة عشر دقائق ويخرجون بعد التقاط الصور ليظهر للرأي العام أنهم حضروا، وفي المرة التي يحضرون فيها لوقت طويل يتلهون بأحاديث جانبية ليس لها أي علاقة بالموازنة وهؤلاء النواب أنفسهم هم الأكثر ظهوراً على الإعلام للتحدث عن الضرائب في الموازنة بطريقة شعبوية ،وهم في المضمون لا يدركون أبداً ما هي التعديلات التي قامت بها لجنة المال على الموازنة.
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وقال" في حقيقة الامر، فإن من لا يظهرون أبداً على الإعلام من النواب أعضاء اللجنة هم الذين يعملون يومياً في مناقشة الموازنة للإنتهاء منها ودرسها".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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