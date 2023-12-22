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لبنان

ارجاء اصدار قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والموازنة المدرسية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-12-2023 | 02:15
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بعدما كانت اعلنت  اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية في لبنان، الإضراب المفتوح في كلّ المدارس الكاثوليكية من صباح الخميس احتجاجا على اقرار المجلس النيابي للقانون الذي يرمي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، اوضحت مصادر رسمية  أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي  أرجأ إصدار القانون في الجريدة الرسمية،  إلى حين عرض الموضوع مجدداً على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات الدستورية المتاحة".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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