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لبنان

كلام إسرائيلي جديد عن "حزب الله".. هذا ما يفعله في الجنوب

Lebanon 24
22-12-2023 | 02:06
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نقلت قناة "الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إن "حزب الله هو من يحدد وجهة الأمور في الشمال، فهو متى يريد يرفع مستوى التوتر وإطلاق النار، ومتى يريد يخفض ذلك". 
 
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، تم رصد إطلاق 24 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل. 
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