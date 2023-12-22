الى المغتربين والسيّاح: لا تفوتوا زيارة هذه المدن لتمضية العيد!

تشكل عطلة الأعياد فترة استراحة تزودنا بالطاقة والنشاط والتمويه، وغالبا ما نخطط لهذه العطلة قبل وصولها بأيام وأحيانا بأسابيع عدة، لنمضيها كما نحب.



وبما أن الحجوزات إلى لبنان بدءاً من هذه الفترة حتى نهاية السنة الحالية شبه "مفوّلة" رغم اندلاع الحرب على قطاع غزة وارتفاع وتيرة الاشتباكات على الحدود اللبنانية، يجب على المغتربين والسياح في هذا الموسم الاستفادة من نشاطات العيد والتجوّل في مناطق ومدن وشوارع لبنان المفعمة بالزينة والحفلات والأناشيد الخاصة بالمناسبة.



البترون "عاصمة الميلاد"



تبقى البترون صيفاً أو شتاءً وجهة معروفة يقصدها كل من يزور لبنان من سياح ومقيمين ومغتربين.

مؤخراً تم افتتاح موسم الميلاد في البترون تحت عنوان "البترون عاصمة الميلاد" الذي تحمله للسنة الثالثة على التوالي. وتنظم "عاصمة الميلاد" مجموعة نشاطات خاصة بالأعياد. وتستمر لغاية 7 كانون الثاني من عام 2024، وهي تقام كل جمعة وسبت وأحد من كل أسبوع.



جبيل تلبس حلّة العيد

أما في جبيل، فتجلّت أجواء العيد برفع شجرة الميلاد في الشارع الروماني، تلا ذلك افتتاح "قرية الميلاد" في حديقة المدينة العامة. واستحدثت ألعاب للأطفال ونشاطات ترفيهيّة متنوّعة. كما انتشرت أكشاك خشبية لبيع المأكولات والهدايا والأعمال اليدوية، مع عرض مسرحيات للأطفال.



الميلاد في الأشرفية



كعادتها في كل سنة، احتفلت الاشرفية بموسم العيد وافتتحت القرية الميلادية في ساحة ساسين، عبر إضاءة شجرة عملاقة للميلاد أنارت الساحة للعام الرابع على التوالي، والقرية الميلادية التي تم تركيبها هي عبارة عن مجموعة من الأكشاك المجانية مخصصة لأصحاب المحال التجارية والمصالح والمطاعم دعما للحركة التجارية في موسم الأعياد.



بيروت... وجهة "العيد" الأولى



تزيّن وسط بيروت بشجرة العيد، وتجمّلت شوارع العاصمة وأسواقها بديكورات تحاكي المناسبة، ما أتاح للزوار التقاط الصور إلى جانبها. وقد خصصت المحلات التجارية في الاسواق معلما ميلاديا خاصا يجذب المارة من بعيد.



العيد على بحيرة بنشعي



تحت شعار "ميلاد الأمل"، افتتحت بلدة بنشعي الشمالية مهرجان Christmas By The Lake، وتنوّعت المحطات على ضفاف البحيرة، بدءاً من الشجرة الرمزية في وسطها، وصولاً إلى المغارة التي تحمل معنى العيد، وبيت "سانتا كلوز"، بالإضافة إلى الزِينة المميّزة الممتدّة على كامل البحيرة.



صيدا أيضا "محتفلة"



رغم الاوضاع الصعبة والظروف الامنية الراهنة، رفعت بلدية صيدا الشجرة الميلادية في ساحة "تقاطع إيليا" بالمدينة. وفي بلدة "طنبوريت" الصيداوية أيضاً، أضيئت الشجرة تحت شعار "إيد بإيد منضوي شجرة العيد".