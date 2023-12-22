بالصواريخ والمدفعية.. حزب الله استهدف جنود العدو

استهدف حزب الله، صباح يوم ‏الجمعة، تجمعات لجنود ‏العدو في محيط ثكنة شوميرا، قرية طربيخا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، ‏وحقق إصابات مباشرة.‏

ولاحقاً، استهدف حزب الله ثكنة ‏شوميرا بالأسلحة المناسبة.‏