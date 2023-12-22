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لبنان

بالصواريخ والمدفعية.. حزب الله استهدف جنود العدو

Lebanon 24
22-12-2023 | 02:50
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استهدف حزب الله، صباح يوم ‏الجمعة، تجمعات لجنود ‏العدو في محيط ثكنة شوميرا، قرية طربيخا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، ‏وحقق إصابات مباشرة.‏
 
ولاحقاً، استهدف حزب الله ثكنة ‏شوميرا بالأسلحة المناسبة.‏ 
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