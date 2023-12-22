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لبنان
طريق سير الضنية مقطوع أمام السيارات.. ماذا يجري هناك؟ (صور)
Lebanon 24
22-12-2023
|
03:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انهيار تربة وصخور من الجبل المحاذي لمدخل بلدة سير الضنية ما ادى الى قطع الطريق العام امام السيارات، وذلك نتيجة الامطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
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