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لبنان

طريق سير الضنية مقطوع أمام السيارات.. ماذا يجري هناك؟ (صور)

Lebanon 24
22-12-2023 | 03:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انهيار تربة وصخور من الجبل المحاذي لمدخل بلدة سير الضنية ما ادى الى قطع الطريق العام امام السيارات، وذلك نتيجة الامطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
 
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