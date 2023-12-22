طريق سير الضنية مقطوع أمام السيارات.. ماذا يجري هناك؟ (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انهيار تربة وصخور من الجبل المحاذي لمدخل بلدة سير الضنية ما ادى الى قطع الطريق العام امام السيارات، وذلك نتيجة الامطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

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