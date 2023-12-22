أُطلق من لبنان.. صاروخ سقط في مستعمرة إسرائيلية من دون انطلاق صفارات الإنذار

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صاروخ قرب نهاريا دون دوي صفارات الإنذار.

وأكد تقرير أولي عن إطلاق صاروخ من جنوب لبنان وانفجاره في البحر قبالة نهاريا من دون انطلاق صفارات الإنذار.