انتشار للجيش في طرابلس.. تفتيش للسيارات وتدقيق في الهويات

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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن وحدات الجيش تُنفذ منذ ساعات الصباح الاولى انتشاراً واسعاً في شوارع مدينة طرابلس، حيث تقيم الحواجز الثابتة والمتنقلة، وتعمل عناصرها على تفتيش السيارات والتدقيق في الهويات.وتأتي هذه الاجراءات من ضمن التدابير الامنية التي تقوم بها وحدات الجيش لحفظ الامن.