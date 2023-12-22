نصار: شركات الطيران العالمية استأنفت رحلاتها الى بيروت

أشار وزير السياحة وليد نصار الى أن "الحركة الجويّة عادت الى لبنان على الرغم من حرب غزة وتأثيراتها، وشركات الطيران العالمية استأنفت رحلاتها الى بيروت".

وأفاد نصار بأن "حوالى 55 إلى 60 في المئة من الطائرات تصل إلى بيروت في اليوم الواحد أي حوالى 8000 فرد في النهار".

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وقال ان "تقرير البنك الدوليّ يبيّن أنّ القطاع السياحيّ في لبنان هو المساهم الأول في الناتج المحليّ".

وأضاف: "نشدد على تحييد لبنان عن الحرب، وان المقاومة ليست فقط بالسلاح انما كل من يقوم في قطاعه المنتج بخطط مستدامة فهو يقوم بنوع من أنواع المقاومة".