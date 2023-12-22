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لبنان

الوضع في الجنوب متوتر.. إطلاق صواريخ عديدة من لبنان وإسرائيل ترد بقصف المناطق

Lebanon 24
22-12-2023 | 03:39
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أُطلقت رشقة صاروخية، صباح اليوم الجمعة، من جنوب لبنان باتجاه مواقع بين مستوطنتي زرعيت وشتولا في القطاع الغربي، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف بلدات عدة جنوبي البلاد.
 
ودوت صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية، عقب إطلاق الصواريخ، مبينة أن صاروخا اعتراضيا أطلقته القبة الحديدية الإسرائيلية، انفجر بأجواء بلدتي عيتا الشعب ورميش في القطاع الأوسط.
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تم إطلاق 24 صاروخا من لبنان تجاه الجليل الغربي.

وفي السياق، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات جوية على منطقة اللبونة في القطاع الغربي، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية وسط بلدة رب ثلاثين بين المنازل في القطاع الشرقي، دون وقوع إصابات.
 
‏كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات عيتا الشعب في القطاع الأوسط وراميا وأطراف بلدات بيت ليف وجبل بلاط ومروحين في القطاع الغربي.
 
من جانبه، أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود ‏العدو في محيط ثكنة شوميرا، قرية طربيخا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، ‏محققاً إصابات مباشرة.‏
 
كما واستهدف ثكنة ‏شوميرا بالأسلحة المناسبة. 
 
وأفادت مندوبة "لبنان 24" عن استشهاد شخصين، في قصف إسرائيلي على منطقة وادي حامول بالأمس.

ونعى حزب الله الشهيد حسين نمر عز الدين من بلدة معروب الجنوبية. 
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