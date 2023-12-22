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لبنان

شهيدان في جنوب لبنان

Lebanon 24
22-12-2023 | 03:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن استشهاد شخصين، في قصف إسرائيلي على منطقة وادي حامول بالأمس.
 
ونعى حزب الله الشهيد حسين نمر عز الدين من بلدة معروب الجنوبية. 
 
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