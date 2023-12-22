تسوية شاملة بعد الحرب.. السقوف السياسية قد تتقارب؟

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هذه الشروط الموضوعة على الطاولة لا يمكن لاي طرف ان يسلم بها لصالح الطرف الثاني، وعليه فإن الخيارات الحالية تنحصر بين استمرار المعركة حتى تحقيق اي فريق انتصارا عسكريا صريحات وشاملا، او الذهاب الى تسوية كبرى وجذرية تنهي،اقله حتى عقد من الزمن الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وهذا الامر ما يتم العمل عليه وطرحه في الاروقة الديبلوماسية الناشطة حاليا.تقول مصادر مطلعة إن الواقع الاقليمي جيد للغاية، اي أن الرياض وطهران، بالرغم من كل الحساسيات بينهما، الا انهما تجاوزتا اختبار الحرب في المنطقة وحافظتا على مستوى الود السياسي الذي وصلتا اليه في الاشهر الاخيرة، وهذا أكثر من كاف للبناء عليه والذهاب بعيدا بالتسويات الاقليمية التي قد يبدأ النقاش حولها خلال الاسابيع القليلة المقبلة بمعزل عن التطورات العسكرية في قطاع غزة.وتشير المصادر إلى أن هذه الأجواء الاقليمية الايجابية ستنعكس بشكل كبير على التطورات في غزة، لناحية دعم القوى الفلسطينية سياسية ومنع سقوطها، وهذا ما يرضي طهران وقد لا يُطلب اكثر منه من الرياض، كما انه يفتح باب النقاش حول التسويات الكبرى المطروحة على الفلسطينيين، ومن بينها فكرة حل الدولتين التي قد تتضمن الاعتراف بإسرائيل.هكذا يصبح النقاش بإمكانية قبول حماس أولا بحل الدولتين وثانيا في حال قبلت بالدولتين هل ستوافق على الاعتراف بإسرائيل؟ وهل تستطيع حكومة نتنياهو الموافقة على مثل هذا الحل في ظل شعورها أنها قادرة على الاستمرار بالحرب واستئصال حماس من قطاع غزة بالقوة العسكرية من دون ان يتمكن احد من منعها خصوصا ان القوات البحرية الاميركية وحاملات الطائرات تتواجد في البحر المتوسط..