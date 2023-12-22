16
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
19
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تسوية شاملة بعد الحرب.. السقوف السياسية قد تتقارب؟
علي منتش Ali Mantash
|
Lebanon 24
22-12-2023
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا يوجد، حتى اللحظة أي أفق سياسي حقيقي لانهاء الحرب في غزة بالاسلوب القديم، اي ان الحرب لن تنتهي بهدنة مفتوحة من دون اي تسويات جذرية، على اعتبار ان القوى المتقاتلة باتت بعيدة عن بعضها البعض من حيث الخطوط الحمراء التي قد تقبل بالتراجع عنها للوصول الى حل مشترك يحفظ الحد الادنى من ماء الوجه السياسي. فاسرائيل لا تجد اي امكانية للتراجع والقبول ببقاء حماس في غزة، وحماس لن تقبل بوقف النار بعد كل هذه الخسائر من دون فك الحصار واطلاق الاسرى.
Advertisement
هذه الشروط الموضوعة على الطاولة لا يمكن لاي طرف ان يسلم بها لصالح الطرف الثاني، وعليه فإن الخيارات الحالية تنحصر بين استمرار المعركة حتى تحقيق اي فريق انتصارا عسكريا صريحات وشاملا، او الذهاب الى تسوية كبرى وجذرية تنهي،اقله حتى عقد من الزمن الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وهذا الامر ما يتم العمل عليه وطرحه في الاروقة الديبلوماسية الناشطة حاليا.
تقول مصادر مطلعة إن الواقع الاقليمي جيد للغاية، اي أن الرياض وطهران، بالرغم من كل الحساسيات بينهما، الا انهما تجاوزتا اختبار الحرب في المنطقة وحافظتا على مستوى الود السياسي الذي وصلتا اليه في الاشهر الاخيرة، وهذا أكثر من كاف للبناء عليه والذهاب بعيدا بالتسويات الاقليمية التي قد يبدأ النقاش حولها خلال الاسابيع القليلة المقبلة بمعزل عن التطورات العسكرية في قطاع غزة.
وتشير المصادر إلى أن هذه الأجواء الاقليمية الايجابية ستنعكس بشكل كبير على التطورات في غزة، لناحية دعم القوى الفلسطينية سياسية ومنع سقوطها، وهذا ما يرضي طهران وقد لا يُطلب اكثر منه من الرياض، كما انه يفتح باب النقاش حول التسويات الكبرى المطروحة على الفلسطينيين، ومن بينها فكرة حل الدولتين التي قد تتضمن الاعتراف بإسرائيل.
هكذا يصبح النقاش بإمكانية قبول حماس أولا بحل الدولتين وثانيا في حال قبلت بالدولتين هل ستوافق على الاعتراف بإسرائيل؟ وهل تستطيع حكومة نتنياهو الموافقة على مثل هذا الحل في ظل شعورها أنها قادرة على الاستمرار بالحرب واستئصال حماس من قطاع غزة بالقوة العسكرية من دون ان يتمكن احد من منعها خصوصا ان القوات البحرية الاميركية وحاملات الطائرات تتواجد في البحر المتوسط..
برأي بعض المطلعين ان الحرب لا تزال في بداياتها، وحتى لو تبدلت أشكالها وحجم العنف المستخدم فيها، الا ان المعركة الحالية ستطول ولن تنتهي من دون تغيير حقيقي في الشكل السياسي للشرق الاوسط، لذلك يبدو المشهد الداخلي في لبنان وملفات المنطقة في حالة من المراوحة غير القابلة للتعديل، لانها باتت ملفات ملحقة بالملف الاساسي وهو القضية الفلسطينية والتسوية الممكنة فيه..
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو حادث سير كبير... المشهد مروّع
Lebanon 24
بالفيديو حادث سير كبير... المشهد مروّع
12:51 | 2023-12-21
21/12/2023 12:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يتعلّق بفواتير الكهرباء... كيف سيتمّ إحتسابها؟
Lebanon 24
خبر يتعلّق بفواتير الكهرباء... كيف سيتمّ إحتسابها؟
13:25 | 2023-12-21
21/12/2023 01:25:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت ببطن منتفخ.. الممثلة الشهيرة تعلن حملها بعد أشهر من الزواج (صورة)
Lebanon 24
ظهرت ببطن منتفخ.. الممثلة الشهيرة تعلن حملها بعد أشهر من الزواج (صورة)
07:34 | 2023-12-21
21/12/2023 07:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الشخص لم يستشهد في جنوب لبنان... ما كشفته التحقيقات مفاجىء جدّاً
Lebanon 24
هذا الشخص لم يستشهد في جنوب لبنان... ما كشفته التحقيقات مفاجىء جدّاً
14:20 | 2023-12-21
21/12/2023 02:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع صوت إنفجارين قويين في الجنوب... وسيارات الإسعاف هرعت إلى المكان على الفور
Lebanon 24
سماع صوت إنفجارين قويين في الجنوب... وسيارات الإسعاف هرعت إلى المكان على الفور
13:16 | 2023-12-21
21/12/2023 01:16:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
علي منتش Ali Mantash
@alimantash
أيضاً في لبنان
06:33 | 2023-12-22
احذروا.. انهيار صخور يقطع الطريق العام في هذه البلدة
06:28 | 2023-12-22
إرجاء جلسة إعلان الحكم في ملف التفجير المزدوج في جبل محسن
06:24 | 2023-12-22
بالصور.. شاهدوا ماذا فعل صاروخٌ من لبنان بـ"مبنى إسرائيلي"!
06:24 | 2023-12-22
حمية استقبل سفير الهند.. ودعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر دولي للطيران
06:20 | 2023-12-22
عاجلٌ جداً.. كمين لـ"حزب الله" يوقع قتلى وجرحى إسرائيليين!
06:06 | 2023-12-22
قرارٌ إسرائيليّ بشأن المستوطنات المُحاذية للبنان.. ما هو؟
فيديو
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
22/12/2023 13:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
03:46 | 2023-12-18
22/12/2023 13:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
23:30 | 2023-12-17
22/12/2023 13:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24