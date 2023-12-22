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لبنان

حمية يعلن غدا الخطوات والاستعدادات المتخذة بشأن رفع الثلوج

Lebanon 24
22-12-2023 | 03:52
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يعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر غد السبت من مركز جرف الثلوج في ضهر البيدر، الخطوات والاستعدادات المتخذة لرفع الثلوج عن الطرقات الجبلية، "وذلك تأميناً للسلامة العامة والمرورية، وانجاحاً ودعماً للسياحة الشتوية على كافة الأراضي اللبنانية، متوقفاً عند الإجراءات والقرارات لتعزيز الكادر البشري وصيانة الآليات".
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