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لبنان

لجنة التنسيق اللبنانيّة – الأميركيّة: خطوة التّمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة كسرٌ لدوّامة الفراغ

Lebanon 24
22-12-2023 | 05:04
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في موقف لافت في توقيته وشكله ومضمونه إعتبرت  لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الأميركيّة (LACC) أنّ إقرار  قانون التمديد لقادة الاجهزة الأمنية في مجلس النواب الاسبوع الماضي "كسر لدوّامة الفراغ، وهو خطوة أساسية باتجاه انتخاب رئيس/ة للجمهورية بأكبر قدر من التوافق الوطني". ولذلك فإن "اللبنانيّين في الاغتراب يدعمون مجلس النواب على هذا العمل الداعم لسيادة لبنان".
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جاء ذلك في بيان للجنة صدر اليوم في توقيت موحد في واشنطن وبيروت جاء فيه: "في 15 كانون الأول كسر مجلس النواب دوّامة الفراغ، وحافظ نواب الوطن على المؤسسة العسكرية والأمنية في لبنان. ونحن لجنة التنسيق اللبنانية - الاميركية (LACC) نؤيد كل عمل يقوم به نواب لبنان من اجل ضمان عدم حصول فراغ بمؤسسات الدولة".
أضاف البيان: "إنّ هذا التمديد لقائد الجيش ولقادة الأجهزة الأمنيّة هو دعم لجميع مؤسسات الدولة وخطوة مهمة لاستكمال الانتظام بدور الدولة".
كما نوّه البيان بما أسماه "هذا الكسر لدوامة الفراغ هو خطوة أساسية باتجاه انتخاب رئيس/ة للجمهورية بأكبر قدر من التوافق الوطني".
وانتهى البيان إلى القول:"إن اللبنانيين في الاغتراب يدعمون مجلس النواب على هذا العمل الداعم لسيادة لبنان."
تجدر الإشارة إلى:" أنَّ لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC)، تضمّ ثماني منظّمات أميركيّة – لبنانيّة هي: المعهد الأميركي اللّبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمّع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة(LARP)، لبنانيون من أجل لبنان (LFLF)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، لبناننا الجديد(ONL)، دروع لبنان الموحّد (SOUL)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم (WLCU) ،ومعهم ملتقى التأثير المدني  (CIH) بصفتِه المنظّمة الّلبنانيّة الإستشاريّة للّجنة.
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