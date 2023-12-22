إرتقيا في الجنوب.. "حزب الله" ينعى شهيدين اليوم

أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، إستشهاد عنصرين في صفوفه إثر المواجهات مع العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.



Advertisement وقال الحزب إن الشهيد الأول هو حسين علي عز الدين (أبو نمر) من بلدة معروب الجنوبية، في حين أن الشهيد الثاني هو عبد العزيز علي مسلماني (أبو محمد كربلا) من بلدة الشعيتية - جنوب لبنان. وقال الحزب إن الشهيد الأول هو حسين علي عز الدين (أبو نمر) من بلدة معروب الجنوبية، في حين أن الشهيد الثاني هو عبد العزيز علي مسلماني (أبو محمد كربلا) من بلدة الشعيتية - جنوب لبنان.