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لبنان

إرتقيا في الجنوب.. "حزب الله" ينعى شهيدين اليوم

Lebanon 24
22-12-2023 | 05:16
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أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، إستشهاد عنصرين في صفوفه إثر المواجهات مع العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.

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وقال الحزب إن الشهيد الأول هو حسين علي عز الدين (أبو نمر) من بلدة معروب الجنوبية، في حين أن الشهيد الثاني هو عبد العزيز علي مسلماني (أبو محمد كربلا) من بلدة الشعيتية - جنوب لبنان. 

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