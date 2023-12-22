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لبنان
"حدث أمنيّ" عند الحدود الجنوبية.. ماذا قال الإعلام الإسرائيليّ عنه؟
Lebanon 24
22-12-2023
|
05:42
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن التحقيق قائم بحدثٍ أمني مُحتمل عند الحدود مع لبنان.
ولفتت التقارير الإسرائيليّة إلى أنهُ تم فرض رقابة عسكرية على الحدث المحتمل، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأنه.
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