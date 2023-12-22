"حدث أمنيّ" عند الحدود الجنوبية.. ماذا قال الإعلام الإسرائيليّ عنه؟

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن التحقيق قائم بحدثٍ أمني مُحتمل عند الحدود مع لبنان.



ولفتت التقارير الإسرائيليّة إلى أنهُ تم فرض رقابة عسكرية على الحدث المحتمل، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأنه.

Advertisement ولفتت التقارير الإسرائيليّة إلى أنهُ تم فرض رقابة عسكرية على الحدث المحتمل، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأنه.