"بسبب المقاومة وصواريخها".. دعموش: العدو عاجز عن شن حرب على لبنان

أشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش إلى أنه "بعد العدوان على غزة اصبحنا اكثر قناعة بأن الخيار الوحيد الذي يحمي بلدنا ومستقبلنا ويمنع العدو من تحقيق أهدافه، هو المقاومة والمعادلات التي صنعتها".
وخلال خطبة الجمعة، اكد الشيخ دعموش ان "ما يمنع العدو من تنفيذ تهديداته وتوسيع عدوانه على لبنان هو قوة المقاومة وصواريخها وسلاحها وقدراتها وتصميمها على التصدي لأي عدوان يتعرض له لبنان".
ورأى ان "العدو عاجز عن شن حرب على لبنان، والتهديدات التي نسمعها هي حرب نفسية فاشلة، لن تخيفنا ولن تثنينا عن مواصلة التصدي لاعتداءاته"، معبتراً ان "العدو الذي يغرق في رمال غزة ويقف عاجزا أمام أبطال المقاومة وصمود وثبات أهل غزة، هو أعجز من أن يشن حربا على لبنان او يغير شيئا من معادلات المقاومة".
وختم بالقول: "اننا في حزب الله لن نتهاون في حماية اهلنا مهما كانت التضحيات، وقد اعلنت المقاومة بشكل قاطع ان اي اعتداء على المدنيين سيقابل بالمثل، واليوم نؤكد ان المقاومة ترد بشكل مؤلم على الاعتداءات التي تطال اهلنا، وتكبد العدو خسائر كبيرة نتيجة عدوانه، ولن تتردد المقاومة في الرد الحاسم على اي اعتداءات جديدة".