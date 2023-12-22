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لبنان

"بسبب المقاومة وصواريخها".. دعموش: العدو عاجز عن شن حرب على لبنان

Lebanon 24
22-12-2023 | 05:55
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أشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش إلى أنه "بعد العدوان على غزة اصبحنا اكثر قناعة بأن الخيار الوحيد الذي ‏يحمي بلدنا ومستقبلنا ويمنع العدو من تحقيق أهدافه، هو المقاومة ‏والمعادلات التي صنعتها".
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وخلال خطبة الجمعة، اكد الشيخ دعموش ان "ما يمنع  العدو من ‏تنفيذ تهديداته وتوسيع عدوانه على لبنان هو قوة المقاومة وصواريخها ‏وسلاحها وقدراتها وتصميمها على التصدي لأي عدوان يتعرض له لبنان".‏
 
ورأى ان "العدو عاجز عن شن حرب على لبنان، والتهديدات التي نسمعها ‏هي حرب نفسية فاشلة، لن تخيفنا ولن تثنينا عن مواصلة التصدي ‏لاعتداءاته"، معبتراً ان "العدو الذي يغرق في رمال غزة ويقف عاجزا أمام ‏أبطال المقاومة وصمود وثبات أهل غزة، هو أعجز من أن يشن حربا على ‏لبنان او يغير شيئا من معادلات المقاومة". ‏

وختم بالقول: "اننا في حزب الله لن نتهاون في حماية اهلنا مهما كانت ‏التضحيات، وقد اعلنت المقاومة بشكل قاطع ان اي اعتداء على المدنيين ‏سيقابل بالمثل، واليوم نؤكد ان المقاومة ترد بشكل مؤلم على الاعتداءات ‏التي تطال اهلنا، وتكبد العدو خسائر كبيرة نتيجة عدوانه، ولن تتردد ‏المقاومة في الرد الحاسم على اي اعتداءات جديدة".‏

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