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لبنان

تحذير عاجل لسالكي هذا الطريق

Lebanon 24
22-12-2023 | 06:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إنزلاق عدد من السيارات على طريق حولا - شقرا - وادي السلوقي، بسبب تسرّب مادة المازوت.
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