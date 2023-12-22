أفادت قناة "العربية"، اليوم الجمعة، عن وقوع حادث أمني عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، أسفر عن مقتل وإصابة عددٍ من الجنود الإسرائيليين.



وذكرت القناة أن إشتباكاً وقصفاً حصل عند الحدود أدى إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 4 آخرين.

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إلى ذلك، قالت معلومات "لبنان24" إنَّ قوة إسرائيلية حاولت التقدم لزرع جهاز عند الحدود، إلا أنها تعرّضت لكمين مباشر من "حزب الله"، الأمر الذي أدى إلى وقوع إشتباكات بين الطرفين.



وفي وقتٍ سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التحقيق قائم بحدثٍ أمني مُحتمل عند الحدود مع لبنان.



ولفتت التقارير الإسرائيليّة إلى أنهُ تم فرض رقابة عسكرية على الحدث المحتمل، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأنه.



وتزامناً مع الحادثة، أعلنَ الجيش الإسرائيليّ، أنه لن يُطلب من الوحدات الإحتياطيّة في المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان، إعادة الأسلحة الموجودة بحوزتها، كما لن يتم إجراء أي تغييرات ضمنها.