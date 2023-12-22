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لبنان

حمية استقبل سفير الهند.. ودعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر دولي للطيران

Lebanon 24
22-12-2023 | 06:24
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 استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية  في مكتبه صباح اليوم في الوزارة، سفير الهند في لبنان محمد نور شيخ، يرافقه القنصل والملحق التجاري آجاي كومار ومسؤولة العلاقات التجارية رنا زيتوني.
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وخلال اللقاء، تم البحث في أخر التطورات العامة، وكذلك في السبل الآيلة لتعزيز نمو العلاقات بين البلدين، ولا سيما في قطاعات تعنى بها الوزارة .

واكد حمية أن "اللقاءات والتواصل المستمر لمتابعة النقاشات في المواضيع التي جرى بحثها سابقاً، يصبان في خدمة الهدف المشترك في تعزيز نمو العلاقات بين البلدين، ولاسيما على صعيد القطاعات التي تمت مناقشتها، وخصوصا فيما يتعلق بقطاع النقل السككي، وخبرات الهند الواسعة في هذا المجال" ، لافتاً إلى أن "البحث في قطاعات النقل البحري والمرافئ التخصصية البحرية، يعزز فرص التعاون، ويفتح آفاق الإستثمار أمام الشركات الهندية الإستثمارية المتخصصة في لبنان ".

بدوره، سلّم سفير الهند حمية دعوة رسمية موجهة إليه من وزير الطيران المدني في الهند للمشاركة محاضراً في فعاليات مؤتمر دولي يعقد في مدينة حيدر آباد الهندية من الثامن عشرمن كانون الثاني المقبل إلى الحادي والعشرين منه، والذي سيشارك فيه العديد من الوزراء المعنيين بقطاع الطيران المدني من بلدان عدة في قارة آسيا.
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