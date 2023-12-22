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لبنان

بالصور.. شاهدوا ماذا فعل صاروخٌ من لبنان بـ"مبنى إسرائيلي"!

Lebanon 24
22-12-2023 | 06:24
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قالت وسائل إعلامٍ إسرائيليّة، اليوم الجمعة، أنَّ صاروخاً أُطلق من لبنان إستهدف مبنى في مستوطنة شوميرا.
 
وأشارت التقارير إلى أنّ هناك إحتمالات تفيد بسقوط إصابات في صفوف سكان المبنى. 
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