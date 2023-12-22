قالت وسائل إعلامٍ إسرائيليّة، اليوم الجمعة، أنَّ صاروخاً أُطلق من لبنان إستهدف مبنى في مستوطنة شوميرا.

وأشارت التقارير إلى أنّ هناك إحتمالات تفيد بسقوط إصابات في صفوف سكان المبنى.