تصريحٌ غير عاديّ لجنود إسرائيليين قرب لبنان.. إليكم ما كشفوه!

أعربَ جنود وقادة إسرائيليّون يعملون عند الحدود مع لبنان عن مخاوفهم الشديدة إزاء تصاعد الصراع مع "حزب الله".
ونقلت قناة الـ"14" الإسرائيلية عن جنود وضباط إسرائيليون قولهم: "نشعر كأننا بط في ميدان الرماية، وتسلسل الأحداث يتزايد هنا.. حرب على كل شيء، والرُّتب العليا في الجيش الإسرائيلي تعتقد أن كل شيء على ما يرام".
وفي وقتٍ سابق، اليوم الجمعة، أعلنَ الجيش الإسرائيليّ، أنه لن يُطلب من الوحدات الإحتياطيّة في المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان، إعادة الأسلحة الموجودة بحوزتها، كما لن يتم إجراء أي تغييرات ضمنها.
بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ إعلان الجيش الإسرائيلي بشأن الأمر المذكور يأتي في أعقاب انتقاداتٍ كبيرة برزت مؤخراً حول الطلب من الوحدات الإحتياطية في المستوطنات الشمالية المحاذية للبنان، إعادة الأسلحة التي تلقوها بعد الحرب.