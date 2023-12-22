تصريحٌ غير عاديّ لجنود إسرائيليين قرب لبنان.. إليكم ما كشفوه!

أعربَ جنود وقادة إسرائيليّون يعملون عند الحدود مع لبنان عن مخاوفهم الشديدة إزاء تصاعد الصراع مع "حزب الله".



Advertisement ونقلت قناة الـ"14" الإسرائيلية عن جنود وضباط إسرائيليون قولهم: "نشعر كأننا بط في ميدان الرماية، وتسلسل الأحداث يتزايد هنا.. حرب على كل شيء، والرُّتب العليا في الجيش الإسرائيلي تعتقد أن كل شيء على ما يرام". ونقلت قناة الـ"14" الإسرائيلية عن جنود وضباط إسرائيليون قولهم: "نشعر كأننا بط في ميدان الرماية، وتسلسل الأحداث يتزايد هنا.. حرب على كل شيء، والرُّتب العليا في الجيش الإسرائيلي تعتقد أن كل شيء على ما يرام".



وفي وقتٍ سابق، اليوم الجمعة، أعلنَ الجيش الإسرائيليّ، أنه لن يُطلب من الوحدات الإحتياطيّة في المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان، إعادة الأسلحة الموجودة بحوزتها، كما لن يتم إجراء أي تغييرات ضمنها.