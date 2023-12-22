آخر رسالة.. هذا ما تريده سوريا في لبنان

اعتبرت أوساطٌ سياسية مقربة من قوى الثامن من آذار أنّ كلام الرئيس السوري بشار الأسد الأخير بشأن لبنان وتأكيده على أنه "لا إلغاء لأي أحد"، مع التشديد على "وجوب إنفتاح حزب البعث العربي الإشتراكي على كل الأطراف السياسية اللبنانية، يدلّ على أمرين أساسيين: الأول وهو تبديد خصومة مع جهات سياسية كانت قائمة منذ زمن، والثاني التأكيد على ضرورة التعاون مع أي طرف ضمن النطاق السياسي أو الوطني مع إلغاء نظرة الإستعداء".

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ولفتت المصادر إلى أنَّ هذا الأمر قد يفرض تبدلات على سلوك حزب البعث في المرحلة المقبلة، لكنها اعتبرت في الوقت نفسه أنَّ ما سيحدث لا يعني تغيير المبادئ التي يسير عليها الحزب في لبنان، كما أنه لا إخلال بالثوابت التي يتمسك بها "البعث" وأبرزها دعم المقاومة في وجه العدو الإسرائيلي مهما كان الإنفتاح كبيراً على الآخرين.